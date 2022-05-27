У МОН розповіли, як відбуватиметься вступна кампанія-2022

Міністерство освіти і науки розробило інфографіки для швидкого доступу до актуальної інформації щодо вступної кампанії 2022 року, повідомляє Ділова столиця.

Графічні пояснення опубліковані на сайті Міносвіти.

1. Замість традиційних вступних випробувань (ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ) у 2022 році заплановано проведення таких тестувань:

національного мультипредметного тесту (НМТ) ー для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема, контракт);

магістерського комплексного тесту (МКТ) ー для вступу до магістратури на спеціальності 081 "Право" та 293 "Міжнародне право";

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) ー для вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право").

Національний мультипредметний тест (НМТ) відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України).

Блоки НМТ

2. Щоб вступити іноземцю до університету України у 2022 році, потрібно зробити 5 кроків.

Вступ іноземців

3. Національний мультипредметний тест відбуватиметься в три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16 – 20 серпня;

спеціальна: 12 – 16 вересня.

НМТ відбуватиметься в три сесії

4. До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який буде здійснюватися через інформаційну сторінку:

з 20 травня до 7 червня;

з 21 червня до 7 липня.

Підтвердження участі в основній сесії НМТ

Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть узяти участь в основній сесії тестування.

Тільки після проходження двох етапів на підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

5. Попередньо заплановано, що тестування відбуватиметься у 21 області України та місті Києві. Також затверджено перелік закордонних пунктів для складання НМТ. Провести тестування планують у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.

6. Для вступу до магістратури за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" у 2022 році передбачено проведення магістерського комплексного тесту (МКТ). Випробування міститиме два блоки завдань: з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та права. Зареєструватися для складання МТНК та МКТ потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступ до магістратури за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право"

7. До 20 червня замовники підтверджують проєктні обсяги регіонального замовлення у 2022 році для профтехів.

Замовлення для профтехів

8. Хто має першочергове право використовувати пільги, довгострокові кредити для здобуття освіти, та які документи підтверджують право на пільги для навчання?

Першочергове право використовувати пільги, довгострокові кредити для здобуття освіти

9. Хто має право на отримання соціальних стипендій під час навчання?