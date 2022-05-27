Президент Італії: РФ має зазнавати потужного тиску з боку Європи

Президент Італії Серджо Матарелла заявив, що вважає за необхідне, щоб Європа тиснула на Росію і підштовхувала до припинення вогню та переговорів, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Ansa.

Матарелла зазначив, що порушив питання війни у розмові з президентом Алжиру, який 26 травня приїжджав до Риму.

"Я зазначив, що, на думку Італії, необхідно тиснути на Росію, щоб вона нарешті погодилася на перемир'я. Нам потрібно наблизитися до припинення вогню та переговорів. Ми віримо, що це відбудеться, але для цього Росія має зазнавати потужного тиску з боку Європи", - сказав Серджо Матарелла.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія запропонувала своє бачення плану припинення війни. У МЗС України підтвердили, що така пропозиція справді була, не розкриваючи деталей.

За даними італійських журналістів, у "мирному плані" - чотири ключові пункти-етапи, серед яких припинення бойових дій та початок переговорів за сприяння міжнародної групи, переговори, в яких пропонують обговорити військовий нейтралітет України з підтримкою інших країн, які діяли б як гаранти, та з можливістю вступу до ЄС.

Окремо пропонують обговорювати всі питання ОРДЛО та Криму, хоч і не ставлячи під сумнів їхню приналежність до України. Четвертим пунктом Італія пропонує новий багатосторонній договір для підтримки миру та безпеки в Європі, який міг би запобігти конфліктам у майбутньому.

У МЗС РФ згодом заявили, що не отримували італійського "мирного плану".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 26 травня заявив, що не побачив жодних ознак того, щоб російська сторона прагнула миру.