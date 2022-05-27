Радник мера: у Маріуполі на території школи підірвався підліток

26 травня на території школи у Маріуполі вибухнув російський снаряд, у результаті чого загинув 12-річний хлопчик, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації нерозірваного російського снаряда "Град" загинув 12-річний хлопчик" , – заявив він.

Радник мера додав, що російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій.

Андрющенко закликав дорослих бути уважними і обережними і кожного дня нагадувати дітям, щоб не торкались підозрілих, незнайомих предметів, особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.