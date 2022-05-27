Спікер ОВА: РФ готує провокації на Одещині

Заяви РФ щодо відкриття "гуманітарних коридорів" для зерна із заблокованих українських портів має ознаки ІПСО. Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Усі ці заяви (про гуманітарні коридори для експорту зерна - ред.) є намаганням створити інформаційне алібі для Росії і мають усі ознаки роботи підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій РФ" , - зазначив Братчук.

Він додав, що акваторія замінована, тому там не можуть пройти кораблі.



"Економічна морська зона України замінована. Росія розкидала в акваторії Чорного моря від 400 до 600 мін, які періодично дрейфують" , - повідомив спікер.

Братчук додав, що РФ готує провокації задля звинувачення України у створенні продовольчої кризи.