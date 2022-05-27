Euractiv Greece: Греція і Кіпр проти прискореного процесу вступу України в ЄС

Греція та Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискореного процесу вступу, як запропонували кілька східноєвропейських країн. Про це, з посиланням на Euractiv Greece, повідомляє Українська правда.

Позиція Греції полягає в тому, що необхідно дотримуватись усіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС, заявили джерела в грецькому міністерстві закордонних справ.

Водночас Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути продовжений і прискорений, повідомили джерела.

Вони додали, що Афіни наполягають на тому, що європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

На запитання, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні, джерело, близьке до цього питання, сказало, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії. Загалом позиція Греції може бути позитивною за умови, що серед держав-членів буде одностайність у цьому питанні, чого на цей момент немає.

Що стосується Республіки Кіпр, джерела в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Європейської комісії.

Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата.

Проте джерело додало, що всі відповідні процедури повинні суворо дотримуватися, тому процес приєднання буде тривалим.

За словами кіпрських джерел, у такому рівнянні необхідно враховувати країни-кандидати із Західних Балкан, багато з яких уже зробили великі кроки до вступу, здійснивши необхідні реформи та виконавши низку зобов'язань.