РосЗМІ: Херсонську та Запорізьку області перевели на телефонний код +7

Окуповані Росією Херсонська та Запорізька області переходять на російський телефонний код +7, до регіонів зайшли нові оператори. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.

В окупаційній "адміністрації" Запорізької області пропагандистам підтвердили:

"Область переходить на російський код +7. До регіону зайшов новий оператор мобільного зв'язку".

Зазначається, що у продаж уже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7.

На початку травня мобільні оператори на підконтрольному угрупованням "ДНР" та "ЛНР" територіях перейшли на російську систему нумерації телефонів "+7".