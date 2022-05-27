Живицький: ніч на Сумщині знову була неспокійною

На Сумщині ніч з 26 по 27 травня не пройшла тихо. Російські війська зі своєї території знову вели артилерійський та мінометний вогонь. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"З 4:30 ранку кожні півгодини лунали постріли з міномета по території Шосткинського району. Пошкоджено приватні будинки мирних жителів на околицях Середино-Буди", - написав голова ОВА.

Також він повідомив, що знову було обстріляно Білопільську громаду.