Запорізька ОВА: Бердянськ під'єднали до трьох російських радіостанцій

Кримські інженери під'єднали Бердянськ до трьох російських радіостанцій, в ефірі яких транслюють російську пропаганду про "визволення".

Про це повідомляє﻿ Запорізька ОВА.

"В ефірі радіо "Крим" кожну годину розповідають новини окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, які пропаганди називають "визволеними" , - йдеться в повідомленні.

Також у зв'язку із захопленням відділень Ощадбанку, у Бердянську почали поширюватися чутки, що інші українські банки працюватимуть у місті лише до 1 червня. Проте керівництво фінустанов запевнило, що відділення продовжуватимуть свою роботу поки буде така можливість.