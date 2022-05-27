Радник мера: в Маріуполі знайшли ще 70 тіл під завалами
Під час розбору завалів окупантами по вулиці Куїнджі в Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братську могилу в с. Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл", - написав він.