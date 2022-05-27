РосЗМІ: у користувачів із РФ перестав працювати Netflix без VPN

Користувачі Netflix із Росії у ніч з 26 на 27 травня почали повідомляти про повну недоступність сервісу без VPN, повідомляє Економічна правда.

Про це пише російське видання DTF.

"Раніше серіали та фільми можна було дивитися з РФ, використовуючи VPN тільки для реєстрації та поповнення рахунку облікового запису - наприклад, турецького.

Перевірка DTF показала, що сервіс дійсно видає помилку як у додатках, так і в веб-версії. В останній на головній сторінці просто відображається текст "Недоступно" , - йдеться у повідомленні.

Netflix 6 березня оголосив про припинення роботи в Росії, проте після цього продовжував додавати контент як з дубляжем, так і з російськими субтитрами.