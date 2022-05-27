Подоляк: третя світова розпочнеться в разі перемоги РФ в Україні

У разі перемоги Російської Федерації у війні проти України розпочнеться Третя світова війна. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє видання "Сегодня".

Подоляк вважає, що Європа це зрозуміє, тож Україна обов'язково отримає реактивну зброю.