Подоляк: третя світова розпочнеться в разі перемоги РФ в Україні
У разі перемоги Російської Федерації у війні проти України розпочнеться Третя світова війна. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє видання "Сегодня".
Подоляк вважає, що Європа це зрозуміє, тож Україна обов'язково отримає реактивну зброю.
"Якщо Росія не програє, то російський реваншизм і шовінізм будуть усе більше. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія нас ненавидітиме набагато більше. Ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі, і вони захочуть помститися нам", – сказав радник голови ОП.