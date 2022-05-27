Головне управління розвідки: війна затягуватиметься

Президент Росії не відмовиться від планів оточити українських військових на сході та вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року. Про це заявив Вадим Скібіцький, представник Головного Управління розвідки Міноборони України, повідомляє Радіо Свобода.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають.

Зараз наводять багато дат. 11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес" , – говорить він.

Різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося. Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію "приемник" президент РФ давно відмовився, пояснює Вадим Скібіцький.

"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції" , - сказав представник ГУР.

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