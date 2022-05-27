ВООЗ засудила напади РФ на лікарні в Україні

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я ухвалили резолюцію, яка засуджує напади Росії на заклади охорони здоров'я в Україні, повідомляє Корреспондент.

У резолюції засуджується "військова агресія Росії проти України, включно з нападами на заклади охорони здоров'я.

Документ підтримали 88 країн. Проти резолюції проголосував Китай, сама країна-агресор Росія, а також Алжир, Білорусь, Бурунді, Еритрея, КНДР, Куба, Лаос, Малі, Нікарагуа та Сирія. Сербія та Угорщина не голосували.

У контррезолюції Росії, яку не було прийнято, використано те саме, що й в українській резолюції, але не згадано про роль Росії у нападах на заклади охорони здоров'я.

Росія та її союзники представили українську резолюцію як спробу політизувати це питання та "перетворити ВООЗ на форум для зведення рахунків".