TechCrunch: акціонери Twitter подали до суду на Маска

Акціонери Twitter звинувачують Ілона Маска у маніпулюванні ціною акцій компанії, повідомляє Новое время.

Акціонери Twitter пред'явили позов Ілону Маску, стверджуючи, що він маніпулював ціною акцій компанії у своїх інтересах, пише TechCrunch.

Відповідний позов було подано у середу до федерального окружного суду Північної Каліфорнії. Інвестори компанії стверджують, що Маск навмисно знизив вартість акцій компанії, щоб укласти більш вигідну угоду.

"На справедливу ринкову вартість цінних паперів Twitter негативно вплинули помилкові заяви Маска і неправомірна поведінка" , - йдеться в позові.

Також акціонери згадують рішення Маска відмовитися від належної обачності як умова придбання та його подальша підозріла своєчасна заява про те, що Twitter спотворив кількість ботів на своїй платформі.

" Маск кілька разів писав про цю проблему в Twitter у минулому, перш ніж зробити пропозицію про придбання Twitter чудово знаючи про боти" , - йдеться в тексті позову.

У позові стверджується, що Маск, ймовірно, намагався знизити вартість Twitter, ставлячи під сумнів свої зобов'язання та принижуючи компанію.

Після коментарів Маска акції Twitter також значно впали, що, як стверджується в позові, є "вкрай незвичайним", враховуючи погоджену ціну викупу компанії.

Крім того, у позові стверджується, що Маск навмисно затримав подачу форми розкриття інформації, коли його частка в компанії перевищила 5%, що дозволило йому продовжити купувати акції зі знижкою.

"Зневага Маска до законів про цінні папери демонструє, як можна нехтувати законом і податковим кодексом, щоб накопичити своє багатство за рахунок інших американців" , - йдеться у скарзі.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск оголосив про припинення угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter після оприлюднення звіту компанії про кількість спаму.

Якщо Маск передумає купувати Twitter, йому доведеться заплатити неустойку в розмірі $1 млрд.

Не всі співробітники компанії вітають зміни. Нещодавно з Twitter звільнилися одразу два топменеджери.