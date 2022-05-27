Марін: Фінляндія проти прискореного вступу України до ЄС

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зазначила, що Гельсінкі підтримує надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС, але не вважає за можливе зробити для неї виняток з критеріїв, за якими Євросоюз приймає нових членів, повідомляє Українська правда.

Про це вона сказала в інтерв’ю фінським ЗМІ після візиту до Києва, пише "Європейська правда".

Санна Марін під час поїздки зазначила, що Україна належить до європейської родини, Фінляндія підтримує її на шляху до ЄС.

В інтерв’ю Yle прем’єрка конкретизувала позицію, зазначивши, що Фінляндія підтримує надання Україні статусу кандидата, але без "прискореного вступу".