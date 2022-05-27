ОВА: ніч у Харкові минула відносно спокійно

Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Минулої доби окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, а також систем залпового вогню.

Про це заявив﻿ начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ніч у Харкові минула відносно спокійно, постраждалих немає.

"Утім ворог вночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області. В м. Люботин внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Постраждали житлові будинки. На щастя, жертв немає" , – відзначив Синєгубов.

Очільник ОВА закликав жителів області не розслаблятися та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Ворог діє підступно і цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях" , – зауважив він.

Синєгубов додає, що на території області тривають запеклі бої.