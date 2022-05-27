ОВА: ніч у Харкові минула відносно спокійно
Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Минулої доби окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, а також систем залпового вогню.
Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, ніч у Харкові минула відносно спокійно, постраждалих немає.
"Утім ворог вночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області. В м. Люботин внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Постраждали житлові будинки. На щастя, жертв немає", – відзначив Синєгубов.
Очільник ОВА закликав жителів області не розслаблятися та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Ворог діє підступно і цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях", – зауважив він.
Синєгубов додає, що на території області тривають запеклі бої.
"На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Наші захисники мужньо тримають позиції", – відзначив очільник військової адміністрації.