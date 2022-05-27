РФ вислала п'ятьох хорватських дипломатів через війну в Україні

Росія оголосила про висилку п'яти співробітників посольства Хорватії в Москві. Оскільки Загреб допомагає Україні у війні проти Росії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

"У МЗС Росії був викликаний посол Хорватії у РФ Томіслав Цар, якому був виражений рішучий протест у зв'язку з безпідставними спробами влади Хорватії покласти на Росію провину за військові злочини в Україні і наданням хорватською стороною військової допомоги неонацистському київському режиму" , - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з допомогою, а також "недружніми кроками Загреба", п'ятеро співробітників хорватського посольства були оголошені персонами нон грата.

Нагадаємо, 11 Квітня Хорватія оголосила про висилку 18 російських дипломатів і шести співробітників адміністративно-технічного персоналу.