У Раді хочуть значно збільшити витрати держбюджету на 2022 рік

У Верховній Раді зареєстровано проект змін до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Витрати загального фонду пропонується збільшити на 287 млрд. гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проект №7413, який подано великою групою депутатів на чолі із головою бюджетного комітету Юрієм Аристовим.

Зокрема, передбачається збільшити витрати на:

національну безпеку та оборону – 247,8 млрд гривень;

поповнення резервного фонду – 1,5 млрд гривень;

надання допомоги у рамках програми підтримки-5,8 млрд гривень;

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 20,0 млрд гривень;

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття видатків на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 12,5 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд. доларів, Європейський союз 9 млрд. євро.