KSE: за минулий тиждень окупанти зруйнували житла більш ніж на $5 млрд.

За тиждень, що закінчився 25 травня, сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної Росією війни зросла на 8 млрд доларів і перевищила 105,5 млрд дол, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень прямі втрати економіки України зросли передусім внаслідок руйнування житлової інфраструктури – лише за тиждень втрати перевищили 5,5 млрд доларів. Усього зруйновано чи пошкоджено 44,2 млн м2 житла, а втрати сягають 39,3 млрд доларів.

Крім подальшого руйнування, цифра пов’язана з додаванням нових міст до розрахунку. Найбільше постраждали такі міста як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Збільшення суми збитків за тиждень також повʼязане зі зростанням руйнувань підприємств та внаслідок врахування збитків, завданих українскому ритейлу.

Загальна сума прямих задокументованих збитків українських підприємств вже сягає 11.3 млрд дол, або +591 млн доларів за тиждень. Від початку повномасштабної війни РФ проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик.

Щодо ритейлу, внаслідок війни постраждало щонайменше 2910 торгових точок, а сумарні збитки становлять 1.4 млрд дол. Ці обрахунки зроблені KSE Institute, на основі дослідження, проведеного Українською радою торговельних центрів та Асоціацією ритейлерів України.

Збитки від пошкодження чи втрати легкових автомобілів становлять майже 1.6 млрд дол – це майже 105 тисяч автівок українців, передусім у Донецькій, Харківській, Луганській, Чернігівській та Київській областях.

З 24 лютого було пошкоджено чи зруйновано 23.8 тис км доріг, 6.3 тис залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 заклади охорони здоровʼя, 1123 заклади освіти, 621 дитсадок, 192 культурні та 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адмінбудівель, 28 нафтобаз, 19 торгових центрів.

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".