УОС: на Донеччині та Луганщині за добу загинуло 13 цивільних

У Донецькій та Луганській областях за добу 26 травня російські загарбники вбили 13 людей, ще 15 поранені. Про це, з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил, повідомляє Укрінформ.

«За минулу добу, 26 травня, обстрілів російських військ зазнали 55 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Під ворожими обстрілами гинуть мирні люди: за добу російські воєнні злочинці вбили 13 цивільних людей, ще щонайменше 15 осіб поранено» , - ідеться у повідомленні.

Ворог зруйнував і пошкодив 169 цивільних об’єктів, серед яких 137 житлових будинків, 12 приватних підприємств, механічний цех рудника «Артемсіль», пожежна частина зі спеціальною технікою, гаражі, автомобілі, а також школа, база відпочинку, готельний комплекс «Лисичанськ» та Будинок техніки, в якому розташований центр гуманітарної допомоги Лисичанська.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, що входять до складу УОС, за добу ліквідували шість пожеж, які спалахнули на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів: у Соледарі, Святогірську та Хрестищі. У Луганській області через інтенсивні обстріли гасіння пожеж неможливе.

Піротехніки виявили та знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети у Покровському та Сєвєродонецькому районах.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 759 людей.