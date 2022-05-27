Туреччина передала Фінляндії та Швеції перелік своїх "занепокоєнь"

Під час тристоронньої зустрічі в Анкарі турецька сторона передала представникам Фінляндії та Швеції документ, де викладено занепокоєння та очікування Туреччини "щодо питання їхньої підтримки тероризму", повідомляє Укрінформ.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав журналістам після візиту в Палестину.

"Ми надали шведській та фінській ﻿делегаціям на переговорах чіткий, конкретний документ, де викладено наші занепокоєння та очікування щодо питання їхньої підтримки тероризму… Якщо вони виявлять бажання відповідати нашим очікуванням, ми будемо працювати в рамках того ж механізму" , - сказав міністр.

За його словами, документ буде переданий представниками делегацій урядам Фінляндії та Швеції.

"Ми довели документально підтримку, яку вони (Фінляндія та Швеція - ред.) надають Робітничій партії Курдистану (PKK) та курдським загонам народної самооборони (YPG). Ми довели існування різних терористичних організацій, зокрема Революційної народно-визвольної партії-фронту (DHKP-C), PKK/YPG, партії "Демократичний союз" (PYD) і FETÖ" , - сказав Чавушоглу.

Також у документі йдеться про санкції, накладені на Туреччину в оборонній промисловості.

Чавушоглу висловив сподівання, що країни відреагують на нього належним чином та найближчим часом переговори продовжаться.