Глава МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі перебуває з візитом у Києві, в рамках якого відвідав також звільнений Ірпінь, повідомляє Європейська правда.

Османі анонсував відновлення роботи посольства Північної Македонії у Києві, а також закликав до розслідування злочинів російських військових.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z — Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022