Глава МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі перебуває з візитом у Києві, в рамках якого відвідав також звільнений Ірпінь, повідомляє Європейська правда.
Османі анонсував відновлення роботи посольства Північної Македонії у Києві, а також закликав до розслідування злочинів російських військових.
"Північна Македонія твердо підтримує мужній український народ… Місто Ірпінь - наочний доказ того, що російська агресія є тяжким порушенням міжнародного права. Атаки проти цивільного населення - це воєнний злочин, і за це має бути відповідальність", - заявив він.