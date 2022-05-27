ОГП: встановлено особу військового РФ, який знущався з жителів Чернігівщини

Правоохоронці встановили особу військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався з жителів села Вишневе Чернігівської області, та повідомили йому про підозру. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора України.

Зазначається, що йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в с. Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням.

"Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля" , - повідомляє ОГП.

Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.