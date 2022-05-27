УЗ додала нічний потяг з Києва до польського Перемишля

Укрзалізниця призначає нічний потяг, що курсуватиме з Києва до польського Перемишля, він матиме зручні пересадки на потяги до інших міст Польщі, а також Австрії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

Зазанчається, що пасажири матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії. Так, після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль — Відень — Грац.

Також можна пересісти на потяг Інтерсіті № 3804 Перемишль — Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

У зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль — Київ.

Так, поїзд № 104 Грац — Відень — Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03. Поїзд № 73104 Вроцлав — Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

В УЗ нагадали, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.