Подоляк – іноземним партнерам: час передати Україні РСЗВ
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав іноземних партнерів вислати Україні потужнішу зброю для протистояння російській армії.
Про це він написав у своєму Twitter, опублікувавши відео з роботою російського озброєння, якому доводиться протистояти українській армії.
"На відео – робота російської вогнеметної системи «Сонцепек». Деякі партнери сумніваються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Росія вже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" – написав Подоляк.