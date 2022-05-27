Подоляк – іноземним партнерам: час передати Україні РСЗВ

На відео – робота ???????? вогнеметної системи «Сонцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації? Росія вже застосовує найважче неядерне зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC