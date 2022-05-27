Валютний ринок в умовах війни: день 93-й

У п'ятницю 27 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 25 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився більш ніж у 2 рази порівняно з попереднім робочим днем і становить 197,66 млн доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 1,21 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 25 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 110,7 млн доларів: на 118,7 млн доларів було подано заявок на покупку та на 229,4 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема станом на 13:30 сьогоднішнього дня євро купують по 31,3469 гривень, а продають по 31,6604 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 27 травня зріс на 1311,3 млн. і склав 53 626,8 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку – певна стабілізація. Після різких коливань, що спостерігалися останніми днями, курс долара, схоже, намацав рівень, який задовольняє всі сторони. Порівняно з учорашнім днем він майже не змінився. Так, у столиці вчора в цей же час долар продавали по 36,45-36,50 грн., сьогодні – по 36,45-36,60 грн. У Дніпрі долар продають за 36,60-36,70 гривень, у Черкасах – по 36,65 гривень, у Полтаві – по 36,80 гривень. На Західній Україні долар традиційно дешевший: так, у Рівному його можна купити по 36,40, а у Луцьку – по 36,35 гривень.

Євро на FOREX вранці спробував продовжити вчорашнє зростання і піднявся до позначки 1,0765 долара, але не зміг утриматись і впав майже на 60 пунктів. Євро дещо подорожчав порівняно з вчорашнім днем: далося взнаки зростання на FOREX. Якщо вчора в обід київські оптові обмінні пункти продавали його 38,80-38,90 гривень, то сьогодні – вже 39,00-39,20 гривень.



Російський рубль сьогодні продовжив падіння, що почалося вчора, і досяг 67,50 руб/$.

Біткоїн учора після обіду потрапив під хвилю розпродажів: його ціна на популярній біржі Binance опускалася до $28019,56 за монету. Низькі ціни залучили покупців, які викликали корекцію до $29787,69, але навіть до 30 000 дійти не вдалося. В даний час біткоїн торгується в діапазоні $28600-29300. У цьому попит на криптовалюту №1 зберігається. Великий ордер на покупку коштує на рівні 28650 доларів.