Джонсон: РФ прагне "повільного, але відчутного прогресу" на Донбасі

Російська Федерація добивається повільного, однак відчутного прогресу на Донбасі. Прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав допомогти Україні у військовій сфері, повідомляє РБК-Україна.

За словами прем’єра, президент Росії Володимир Путін вирішив досягти хоч якогось успіху ціною великих втрат серед своїх військових.