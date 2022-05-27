Делегація РФ: переговори з Україною "можливо, не завершено"
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що переговори з Києвом перебувають "на низькому профілі", але не припинені. Про це, посилаючись на ТАСС, повідомляє Українська правда.
"З переговорами є певні питання, вони певний час перебувають, скажімо так, на низькому профілі... Цей формат, можливо, не завершено. Але я говорю максимально акуратно", – сказав Слуцький.
За словами Слуцького, спочатку пропозиції РФ зустрічали підтримку з боку української сторони, але потім Київ
"відкочував назад".
Слуцький також заявив, що
"денацифікацію" в Україні не можна відмотати назад, а
"військові злочинці", як він називає захисників України, мають отримати вироки,
"щоб неонацизм не підняв голову".