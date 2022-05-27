Єрмак вимагає РСЗВ: Україна розплачується життям людей

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадав заходу, що Україні потрібні сучасна реактивна система залпового вогню (MLRS), і через зволікання гинуть українці та руйнуються міста.

Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

"У США продовжується дискусія щодо MLRS для України. Як пише CNN, союзники можуть передати нам передові ракетні системи, якщо ухвалять рішення наступного тижня. Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість. Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS", – пише Єрмак.

Він додав, що ці системи потрібні Україні "вже на вчора" . Так само, як і системи ППО, танки та інша зброя, яку Україна просить для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території.



"Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора. Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами", – додав голова ОП.

Єрмак наголошує, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням окупованих територій та розблокуванням портів.