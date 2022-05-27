Джонсон: світу слід сконцентруватися на доставці Україні РСЗВ
Глава британського уряду Борис Джонсон заявив, що лідеру РФ Володимиру Путіну взагалі не можна довіряти. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Укрінформ.
«Як можна впоратися з крокодилом, коли він у процесі поїдання вашої лівої ноги? Цьому чоловіку (Путіну – ред.) зовсім не можна довіряти», - відповів Джонсон на запитання про перспективу переговорів з Путіним.
За словами очільника британського уряду, нині світу слід сконцентрувати свою увагу на доставці для України РСЗВ, що дозволить країні захиститися від російської артилерії.
«Життєво необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовій сфері», - наголосив він.
Водночас Джонсон виключає залучення британських військових до розмінування українських портів, додавши, що Велика Британія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні зробити це.