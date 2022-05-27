Мінцифри запустило гарячу лінію підтримки для переміщених українців

Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де можна отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в 7 країнах ЄС, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

А саме, дистанційно тепер можна отримати консультацію щодо отримання статусу тимчасового захисту або інших правових підстав перебування на території іншої держави та допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців.

Для бізнесу надаватимуть інформацію про роботу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити релокейт в Україну.

На час дії пілотного проєкту фахівці центрів Дія.Бізнес консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально.

Зазначається, що центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Отримати безкоштовну консультацію можна за номерами телефонів: + 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України) та +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).