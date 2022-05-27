Блінкен: Китай - найбільша загроза світовому порядку у довгостроковій перспективі

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Китай з його потугою та ідеологічними цінностями є найбільшою глобальною загрозою у довгостроковій перспективі.﻿ Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє Європейська правда.

Блінкен окреслив два конкуруючі бачення того, як у майбутньому може виглядати світ: одне - Китаю, авторитарної однопартійної держави, друге - на основі концепції США про об’єднання союзників і партнерів, для яких спільними цінностями є демократія, права людини і міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Китай - це єдина держава, яка і прагне змінити світовий порядок, і має все більшу економічну, дипломатичну, військову й технологічну потугу, для того, щоб бути здатною це зробити. Бачення Пекіна відкинуло б нас від універсальних цінностей, які значною мірою забезпечували прогрес світу останні 75 років" , - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що США не хочуть конфлікту чи нової "холодної війни" і налаштовані уникнути і першого, і другого.

"Ми не будемо намагатися позбавити Китай ролі великого глобального гравця, чи заважати йому - чи будь-якій іншій країні - розвивати свою економіку чи просувати інтереси свого народу. Проте ми будемо захищати і посилювати міжнародне право, угоди, принципи та інституції, які підтримують мир і безпеку… і уможливлювати середовище, в якому усі країни, включно зі Штатами і Китаєм, можуть співіснувати і співпрацювати" , - зазначив держсекретар.

Блінкен додав, що попри усі розбіжності США і Китаю "доведеться мати справу одне з одним" в осяжному майбутньому і це "одні з найбільш складних і визначальних відносин з усіх, які ми нині маємо у світі".

Держсекретар наголосив на потенційних ризиках для США і союзників, які створює співпраця Китаю з Росією.

"Коли РФ відкрито готувалася до вторгнення в Україну, президент Сі та президент Путін заявили про "безмежну дружбу" мі своїми державами. А цього тижня, коли президент Байден був у Японії, Китай і РФ провели спільне патрулювання стратегічних бомбардувальників у регіоні" , - зазначив Блінкен.

У китайському посольстві відреагували на його слова заявою про те, що відносини Китаю і США "на визначальному перехресті" та що Пекін сподівається на те, що сторони згладять розбіжності і зосередяться на співпраці.

Промова Блінкена створює тло для майбутньої телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном найближчими тижнями.