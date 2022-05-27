Андрющенко: окупанти вивозять додому маріупольців, які виїхали до Херсона

У тимчасово окупованому Херсоні влада окупантів разом із росгвардією проводять заходи щодо повернення додому мешканців Маріуполя. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі розповів радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Він додав, що окупаційна влада "встановлює місця компактного розселення та одиночного розміщення" жителів Маріуполя, а також формує автобуси, які направлятимуть усіх установлених городян додому.

"Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні, про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати в навколишні населені пункти, до з'ясування рівня загрози. Причини та ціль зараз незрозумілі. Продовжуємо стежити та фіксувати для повного аналізу та прогнозу", – зазначив Андрющенко.