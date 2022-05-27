ВЦА: майже дві третини периметра Сєвєродонецька зайняті ворогом

У Сєвєродонецьку на Луганщині російські військові безперервно обстрілюють житлові квартали й інфраструктуру, «місто просто палає», заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє Радіо Свобода.

«Місто утрималося, хоча минула доба була досить жорсткою. Точилися бої уже майже на околиці, на вході в місто. Вдалося зупинити авангард орків, який намагався прорватись у місто. Ситуація досить напружена. Майже дві третини периметра міста зайняті ворогом, місто перебуває в жорсткій обороні» , – сказав він.

За його словами, російські військові останні півтора тижня намагаються захопити місто і тільки завдяки «нелюдським зусиллям наших вояків» місто утримується.

«Останні дві доби місто просто палає, йдуть безперервні обстріли по житлових кварталах, по інфраструктурі міста. Обстрілюється наше найбільше підприємство хімічне «Азот». На жаль, є і жертви серед мирного населення і серед співробітників «Азоту». Ситуація дуже тяжка» , – сказав голова ВЦА.

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