Уряд розраховує на початок дії безмитної торгівлі з Британією у червні

Міністр економіки України Юлія Свириденко розраховує, що нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня, повідомляє Європейська правда.

Про це вона повідомила у своєму Facebook за результатами зустрічі із держсекретарем з міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.

"Розраховуємо, що вже на початку червня нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великобританії почнуть діяти", - наголосила Свириденко.

Це дозволить українським експортерам збільшити обсяги вивезення продукції, додала вона.

Насамперед йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м'ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудза, цукор.

В результаті в країну вдасться залучити додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність у державі.

Торік товарообіг між Україною та Великою Британією зріс на 40%.

У квітні Британія оголосила про відміну всіх мит та обмежень на український експорт за угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на пряме звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів.