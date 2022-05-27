Екс-голову КСУ Тупицького оголошено у міжнародний розшук

Подільський районний суд Києва оголосив екс-голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького в міжнародний розшук. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Оголосити його у розшук вирішили через систематичні ухилення від суду.

Встановлено, що 17 березня він, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, виїхав з країни і наразі знаходиться на території Австрії. Зазначається, що ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України було скеровано до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року.

За версією слідства, в жовтні 2018 року Тупицький підкупив свідка, щоб він відмовився від показань або давав неправдиві показання у справі про незаконне заволодіння «Зуївським енергомеханічним заводом».

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років він неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів.