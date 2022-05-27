"Укрзалізниця" додає рейси за маршрутом Чернігів – Ніжин

"Укрзалізниця" додає з 30 травня ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів – Ніжин та назад﻿. Про це йдеться у повідомленні прес-служби﻿ "Укрзалізниці".

Поїзди з Чернігова до Ніжина відправлятимуться о:

6:20 (прибуття — 7:57);

13:25 (прибуття — 15:03);

17:20 (прибуття — 18:55).

Поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться о:

8:08 (прибуття — 10:06);

12:10 (прибуття — 13:48);

20:22 (прибуття — 22:12).

Крім того, курсуватимуть ще рейси за маршрутом Конотоп — Ніжин. Відправлення з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, з Конотопа, відправлення щоденно о 18:02, прибуття до Ніжина — о 20:02.