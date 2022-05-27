Україна братиме участь у саміті G20

Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" в листопаді та сподівається на відсторонення Росії через розв'язування війни і ядерний шантаж світу. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Зеленський підтвердив участь у саміті G20 на Балі. Він також подякував індонезійському колезі за запрошення на захід і намітив низку "домашніх завдань" до зустрічі лідерів "Великої двадцятки".

"Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабного голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї" , – заявив президент.