Китай закрив небо для російських Boeing та Airbus

Китай закрив свій повітряний простір для літаків Boeing та Airbus російських авіаперевізників, зареєстрованих у двох юрисдикціях. Про це пише російське агентство РБК із посиланням на джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

Про таке рішення Китаю спочатку повідомила компанія Global Link Logistics, а пізніше логістичний оператор "Оптімалог" заявив, що отримав інформацію про відміну всіх рейсів авіакомпаній "Авіастар Ту" та iFly з Китаю. У неофіційних коментарях компанії повідомлялося, що літаки "перестали відповідати вимогам ІКАО/ІАТА", а також "немає дозволів на користування повітряними коридорами".

У травні авіавлада Китаю попросила всі авіакомпанії, не тільки російські, актуалізувати електронні досьє. Зокрема, російські компанії повинні були підтвердити інформацію, що імпортні літаки російських перевізників офіційно знято з реєстрації за кордоном, у разі Росії це Бермудські острови.

Таких документів авіакомпанії уявити не змогли, оскільки виключати країни з реєстрації можуть лише лізингодавці. Тому китайська авіавлада відмовила у польотах на таких літаках.