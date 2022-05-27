Кулеба вважає, що Росія не хоче переговорів із Україною

Влада РФ може продовжувати говорити, що вони готові до переговорів та пошуку рішення, але на це не вказує жоден із фактів. Про це заявив голова української дипломатії Дмитро Кулеба, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков сьогодні вкотре звинуватив Україну в тому, що переговори заморожені.

"Російські посадові особи можуть продовжувати говорити в ЗМІ, що вони відкриті до переговорів, що все це Україна, але це неправдива інформація. Якщо ви подивитеся на факти, то жоден із них не вказує на те, що РФ прагне дійсно до пошуку рішень, до переговорів" , - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Кулеби на прес-конференції з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі у Києві у п'ятницю.

Глава МЗС додав, що Україна намагалася багаторазово організувати подібну зустріч президента Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.