РФ та Білорусь усунули від ЧС-2023 з хокею

Міжнародна федерація хокею продовжила усунення Росії та Білорусі, що раніше діяло лише до вересня 2022 року. Про це йдеться в заяві Міжнародної федерації хокею, повідомляє Українська правда.

"Тому на Чемпіонаті світу 2023 обох країн не буде" , - заявили у федерації.

Турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі, але локацію змінили.

27 травня стало відомо, що Чемпіонат буде проведено у Латвії та Фінляндії.

Раніше Міжнародна федерація хокею відібрала РФ право на проведення чемпіонату світу-2023.