Лукашенко доручив створити у Білорусі "народне ополчення"
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив створити у країні «народне ополчення», повідомляє Новое время.
"Поставлене завдання, зокрема, створити у нас у країні «народне ополчення", - сказав він.
За його словами, для цього є "і люди, і озброєння".
«Для нас це дуже важливо, тим більше в нинішній обстановці, щоб ми могли мирно… і показувати, що не треба поткнутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю», - заявив він.