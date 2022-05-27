Лукашенко доручив створити у Білорусі "народне ополчення"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив створити у країні «народне ополчення», повідомляє Новое время.

"Поставлене завдання, зокрема, створити у нас у країні «народне ополчення" , - сказав він.

За його словами, для цього є "і люди, і озброєння".