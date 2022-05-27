Forbes: у Чорному морі утворився затор через зерно з України

У Чорному морі біля Дунаю утворився багатоденний затор із-за українського зерна. Румунія не встигає оформляти суди з українським експортом. Про це пише Forbes, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що близько 100 суден стоять у Чорному морі біля румунського порту Суліна, очікуючи на проведення через Сулинський морський канал. Це найзручніший і найглибший шлях до дунайських портів України, Румунії та Молдови. Майже третина суден, що застрягли, мають вивезти українські зернові вантажі з українських портів на Дунаї.

За словами засновника консалтингової компанії The Charterers Олега Солодухова, у Румунії не вистачає лоцманів для проведення суден каналом, тому що вони не були готові до збільшення українського вантажного трафіку. Власники вантажу повідомили, що румунська сторона проводить каналом не більше п'яти суден на добу, що в рази менше, ніж потрібно.

"Двотижневий простий у гирлі Дунаю коштує власникам вантажів близько третини вартості фрахту. Тепер судновласники нараховують час фрахту не з моменту заходу в порт, а з моменту попадання в пробку" , - говорить Олег Солодухов.

Це призводить до додаткових втрат $150-200 тис. на партії 3000 - 6000 тонн будь-якого вантажу.

За інформацією джерел у Мінінфраструктурі, Україна запропонувала Румунії кілька варіантів розблокування каналу. Зокрема, збільшити період дозволеного руху суден на дві години – зараз канал працює лише у світлу частину доби. Також дозволити прохід суден у нічний час на випадок пробки та збільшити максимально допустиму швидкість. Крім того, пропонується оформляти вхідні судна на рейді, поки вони очікують на заход, а не в самому порту Суліна.

Також у міністерстві запропонували залучити до прикордонно-митного огляду у порту Суліна додаткові причали для огляду одночасно не менше шести суден.

Водночас Україна запропонувала перебазувати лоцманів із закритих українських портів разом із катерами до Румунії. При цьому Соколов каже, що проблему дефіциту лоцманів це не вирішить, оскільки на перепідготовку потрібно щонайменше рік.