Прокуратура: затримано коригувальника ракетного удару по Львову

Правоохоронці оголосили про підозру львів'янину, котрий коригував ворожий ракетний удар по місту. Підозрюваного вже відправили під арешт без права внесення застави. Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє Дзеркало тижня.

«При процесуальному керівництві Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Львова у державній зраді, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)» , – поінформували в ОДП﻿.

Слідство встановило, що з квітня 2022 р. підозрюваний добровільно співпрацював із російськими окупантами. Він надсилав їм через Telegram дані про розміщення військових об'єктів у Львові та об'єкти критичної інфраструктури. Зловмисник безпосередньо коригував ракетні удари 18 квітня, у тому числі по автосервісу у Львові, внаслідок чого загинули четверо людей та четверо отримали поранення.

«Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави» , – додали в ОДП.

18 квітня близько 8:30 ранку по Львову вдарили 4 ворожі ракети. Тоді повідомлялося, що внаслідок потрапляння однієї з них станції техобслуговування автомобілів загинули 7 мирних жителів. Крім того, повідомлялося, що загалом постраждали 11 людей, серед яких 3-річний хлопчик. За попередньою інформацією, ракети були випущені з Каспійського регіону та мали на меті пошкодити залізничну інфраструктуру міста.