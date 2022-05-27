ГУР: РФ готує резервістів на полігонах Воронезької області

На полігонах Воронезької області Росія веде підготовку резервістів, можливо для перекидання їх в Україну. Про такі дані Головного управління розвідки повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Ліга.net.

Мотузяник сказав, що на полігонах Погоново та Богучар у Воронезькій області Росії йде поспішна підготовка до 1500 резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

Не виключено, що після завершення тритижневої підготовки ці нашвидкуруч сформовані частини можуть бути залучені до ведення бойових дій в Україні.