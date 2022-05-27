Глава МО Чехії спростував інформацію щодо домовленостей у НАТО не давати Україні танки

Інформація ЗМІ про негласну домовленість країн НАТО не даватиме Україні певних важких озброєнь – фейк, або члену Альянсу Чехії про це нічого не відомо. Про це на прес-конференції з міністром оборони Словаччини Ярославом Надьом сказала його чеська колега Яна Чорнохова, повідомляє Ліга.net.

Днями німецьке агентство dpa з посиланням на депутата бундестагу Вольфганга Гельміха написало, що в НАТО нібито непублічно домовилися, що не даватимуть ЗСУ деякі види важкої техніки, на зразок БМП або танків західного виробництва.

"Немає такої домовленості. Принаймні, я про неї нічого не знаю. А якби ця ідея спала комусь на думку, ми б її не підтримали", – цитують чеські ЗМІ відповідь Чорнохова на відповідне запитання журналіста.

Там же, у Празі, голова британської дипломатії Ліз Трасс разом із колегою з Чехії Яном Липавським також спростували подібні повідомлення.

"Однозначно, це не засноване на реальності. Підтримка України походить від окремих держав, у НАТО як такої великої програми [підтримки] немає. Чеська Республіка пишається тим, що підтримує Україну у військовому відношенні, допомагає Україні протистояти російській агресії та бере участь у всіх відповідних проектах , наскільки дозволяють наші можливості чи за необхідності» , – сказав Липавський.

Трас запевнила, що країни НАТО продовжуватимуть постачати важке озброєння Україні. Вона наголосила, що зараз важливо створити план відновлення для України.