СБУ: у окупантів на Харківщині розпочалися масові бунти

У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти, про що свідчить чергова розмова окупантів, перехоплена Службою безпеки України. Зокрема, цілі підрозділи відмовляються йти у наступ, повідомляє Дзеркало тижня.

«Знову бунт, на*уй! Як я зрозумів, особовий склад… весь. Практично всі!», – каже своїм командирам російський окупант, який воює на сході України.

З розмови випливає, що це не перший подібний випадок у цьому полку. Для того, щоб приборкати попередніх бунтівників, їх «посадили на підвал».

У СБУ також нагадали «відповідачам» про гарячу лінію 2402. На неї варто телефонувати, щоб здатися в полон і зберегти своє життя.