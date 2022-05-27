Wiener Zeitung: канцлер Австрії сьогодні переговорить із Путіним

Сьогодні відбудеться телефонна розмова канцлера Австрії Карла Нехаммера та президента РФ Володимира Путіна. Про це, посилаючись на Wiener Zeitung, повідомляють "Вести".

Ініціатива розмови походить від австрійської сторони. Обговорюватимуться питання обміну полоненими та створення "зелених коридорів" для експорту українського зерна.

Переговори відбудуться після бесід із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем. Про це Нехаммер написав у себе у Twitter.