Трасс: якщо Путін переможе, ми більше не будемо у безпеці

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс попередила, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, «ми більше ніколи не почуватимемося у безпеці».﻿ Про це пише Sky news, повідомляє Новое время.

Вона також заявила, що підтримати Україну танками та літаками було б «цілком легітимним».

Виступаючи на заході на честь операції Anthropoid у Празі, Трасс зазначила: "Після холодної війни ми думали, що перевернули сторінку".

"Але зараз ми бачимо жахливі військові злочини, скоєні в Європі — злочини, про які ми сподівалися, що вони залишаться в минулому. Перед лицем такого страху ми маємо реагувати силою. Примирення не може бути відповіддю" , - заявила вона.

"Ми маємо забезпечити перемогу України у цій великій боротьбі за свободу. Путін веде війну не лише проти українського народу, а й проти основ наших суспільств: свободи, суверенітету та верховенства права" , - додала Трасс.

Вона наголосила, що якщо Путін доб'ється успіху в Україні, «ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці».