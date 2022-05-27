Медуза: у Кремлі знову обговорюють штурм Києва

У Кремлі знову обговорюють можливий «штурм Києва» і сподіваються на перемогу в повномасштабній війні проти України «за кілька місяців». Про це пише видання Медуза з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне джерело в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

За інформацією видання, «програмою-мінімум» для «оголошення перемоги» в Кремлі зараз називають захоплення всієї території Донецької і Луганської областей, а «програмою-максимум» — «взяття під контроль Києва».

Медуза пише, що, попри поразку Росії в північних областях України, «вище керівництво Росії досі не відмовилося від цієї мети» і розраховує, що «до осені вже все закінчиться». Один зі співрозмовників видання сказав, що у Росії «завідомо більше ресурсів», ніж в України.

Співрозмовники видання сказали, що такі настрої поширилися не лише в Кремлі, а й у керівництві путінської партії Единая Россия, і секретар генради партії Андрій Турчак регулярно їздить на Донбас. Він же разом із маріонеткою Кремля, ватажком псевдореспубліки «ДНР» Денисом Пушиліним вивісив червоний прапор на адміністрації селища Розівка Запорізької області. На Донбас також їздить голова політичного блоку Кремля Сергій Кирієнко — як пише Медуза, він готує «референдуми» про «приєднання» так званих Л/ДНР до країни-агресора.